В Казани зафиксировано снижение цен на вторичное жилье в феврале

Казань вошла в число российских мегаполисов, где в феврале 2026 года наиболее заметно подешевело готовое жилье. Согласно данным нейросетевого анализа Алисы AI, основанного на обработке информации тематического поиска Яндекса по квартирам, медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке столицы Татарстана снизилась на 4%.

По итогам февраля средняя цена «квадрата» в казанских квартирах составила 202 тыс. рублей. Это третье место по дороговизне среди городов России с населением более полумиллиона человек, однако динамика демонстрирует смену тренда: еще в январе цены в городе показывали небольшой рост (+0,9%). Снизилась и медианная полная стоимость лота — до 9,8 млн рублей. При этом средняя площадь предлагаемых квартир сократилась на 2%, составив 51,7 кв. метра, что указывает на изменение структуры предложения.

В целом по городам-миллионникам медианная цена метра снизилась на 1,6% (до 157 тыс. рублей). Аналитики связывают коррекцию с ограниченной рыночной активностью: сделки чаще проходят по наиболее ликвидным объектам, а часть продавцов пересматривает ценовые ожидания или временно убирает объявления. Это отражает скорее структурные изменения экспозиции, нежели резкий обвал спроса.

Лидерами по стоимости квадратного метра по-прежнему остаются Москва (441 тыс. рублей, +2,3%) и Санкт-Петербург (249 тыс. рублей, -1%). Среди городов, где падение цен оказалось наиболее выраженным, — Тюмень (-5%), Барнаул (-4,7%) и Воронеж (-4,3%). В Набережных Челнах медианная цена метра в феврале снизилась на 1,2% до 122 тыс. рублей.