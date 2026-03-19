Капремонт в 2043-м и крысы на этажах: жители общежития на Технической бьют тревогу

Велено терпеть... 17 лет

В настоящее время комнаты здесь все приватизированы. Впрочем, многие из них сдаются студентам. Кто-то из жильцов установил удобства внутри комнаты. Но далеко не все. Ведь изначально по проекту закладывалось, что здесь кухни, душ и туалеты будут общего пользования - на этаж.

Придя в гости к жителям дома, корреспондент «КВ» отметил, что здание находится, мягко говоря, в удручающем состоянии: в случае протечек вода капает на электропроводку, причем около душевой свисают старые провода под напряжением и иногда моющихся бьет током! По первому этажу, по утверждению жителей, бегают крысы. И трубы с горячей водой периодически лопаются.

Несмотря на всю эту разруху, самое главное, что тревожит жителей, - щели неизвестного происхождения, расползающиеся по стенам и потолку помещений общего пользования. Сроки капремонта этого дома (при многочисленных обращениях жильцов в УК «УютСервис», обслуживающую данный дом), который по идее должен устранить накопившиеся проблемы, обозначаются так - не раньше 2043 года. Если здание выстоит, конечно...

«Хотите капремонт - проводите общее собрание!»

Корреспондент «КВ» обратился за комментариями в комитет ЖКХ исполкома Казани, там посоветовали обратиться в УК «Уют Сервис Групп», где «уже комментировали ранее по аналогичному запросу». Не так скоро, как хотелось бы, но все же редакцией от УК был получен такой ответ по поводу текущего и капитального ремонта дома:

«В настоящее время краткосрочная программа капитального ремонта на 2026 - 2028 годы сформирована. Капитальный ремонт в жилом доме №39б по ул. Технической не запланирован. Собственники помещений имеют право на общем собрании принять решение об изменении срока проведения капитального ремонта дома, ранее установленного программой, при условии, что к сроку проведения капитального ремонта будет сформирован в том числе необходимый объем денежных средств. Решения общего собрания собственников принимаются большинством - не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

Жителям дома необходимо провести общее собрание собственников помещений, на котором должно быть принято решение о планируемом годе проведения капитального ремонта, видах работ - с указанием необходимой стоимости ремонтных работ с учетом разработки проектно-сметной документации и услуг строительного контроля - с указанием источника и объема финансирования».

Получается, спасение дома - дело самих «утопающих» жильцов. Нескромный вопрос: а зачем тогда им платить за управление домом?

Текущий ремонт помог, но не сильно

Также в своем ответе УК сообщила следующее: «Ежемесячно за счет средств технического обслуживания жилого дома производится комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых сетей здания, поддержанию заданных параметров и режимов работы его конструктивных элементов и технических устройств. В данный комплекс входят следующие работы: осмотр конструкций и инженерных систем жилого дома, прочистка канализационных выпусков, устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов, техническое обслуживание и обслуживание узла учета отопления, бойлера ГВС, промывка и опрессовка».

В ответе указано, что за период с 1.05.2019 по 16.02.2026 в доме за счет средств текущего ремонта выполнены работы на общую сумму 4801,98 тыс. руб. Однако, посетив этот дом лично, вы вряд ли увидите следы освоения почти 5 млн рублей. Или на приведение его в более-менее презентабельное состояние нужно гораздо больше денег?

Также в УК отмечают: «Имеют место негативные моменты. Так, в ряде помещений собственниками произведены переустройства и подключения к инженерным сетям без получения предусмотренных законодательством согласований. Имеют место самовольные врезки в системы водоснабжения и водоотведения с подведением воды в комнаты. В жилом доме проживает много квартирантов, которые в свою очередь халатно относятся к общедомовому имуществу.

Указанные действия являются нарушением действующих норм и создают дополнительную нагрузку на внутридомовые сети. Вследствие вмешательств периодически возникают аварийные ситуации, в том числе протечки и залития помещений. Управляющая организация не наделена полномочиями по узакониванию самовольных переустройств и неоднократно информировала собственников о необходимости приведения инженерных систем в соответствие с требованиями системы центрального отопления».

Получается, во всем виноваты сами жильцы?

«Зданию ничего не угрожает»

И наконец завершаем цитирование ответа УК: «Несущие и ограждающие конструкции здания находятся в нормативном (работоспособном) состоянии. Видимых деформаций, трещин фундамента и несущих стен, способных повлиять на снижение несущей способности, не обнаружено. Данная щель является деформационным - температурным швом. Это вертикальный технологический разрез, который разделяет сооружение, формируя тем самым отдельные блоки, от кровли до фундамента, при этом не затрагивая фундамент, так как он находится ниже уровня промерзания грунта. Температурные швы формируют на стадии постройки жилого дома. Данный конструктивный элемент предназначен для компенсации температурных расширений материалов и предотвращения появления трещин в стенах. Кровельное покрытие находится в удовлетворительном состоянии. Подвальное помещение сухое, признаков затопления, подтопления грунтовыми водами, а также следов протечек из систем отопления, ХВС и ГВС не зафиксировано. Санитарное состояние удовлетворительное. Согласно графику проведения сезонных осмотров сотрудниками управляющей компании ежегодно проводятся весенний и осенний осмотры жилого дома. Весенний осмотр проводится после окончания отопительного сезона для составления списка работ по текущему ремонту на летний период, а осенний осмотр - перед началом отопительного сезона для подтверждения готовности МКД к эксплуатации в зимний период. Техническое состояние дома оценивается как работоспособное (удовлетворительное). Угроза внезапного обрушения, причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также угроза утраты имущества отсутствуют».

Трещина на фасаде здания

Хорошо, когда специалисты утверждают, что зданию ничего не угрожает. Хотя при визуальном осмотре в это верится слабо - жить в таком доме я бы точно не захотел.