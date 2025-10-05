Ноябрь порадует жителей Татарстана 12 выходными днями

5 октября 2025  10:03

Предстоящий ноябрь принесет работникам Татарстана, занятым по пятидневной рабочей неделе, 12 дней отдыха. Праздничный календарь месяца включает как федеральные, так и республиканские памятные даты.

Начало месяца ознаменуется продолжительными выходными с 2 по 4 ноября, приуроченными ко Дню народного единства. В соответствии с производственным календарем, суббота 1 ноября объявлена рабочим днем для компенсации предстоящего отдыха.

Особенностью ноябрьского графика станет празднование Дня Конституции Республики Татарстан 6 ноября, которое утверждено в качестве официального нерабочего дня на территории региона.

Дополнительные восемь дней отдыха приходятся на традиционные субботние и воскресные дни. Два рабочих дня - 1 и 5 ноября - будут сокращенными, поскольку непосредственно предшествуют праздничным датам. 

