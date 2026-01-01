Оборот сельхозярмарок в Татарстане в 2025 году достиг 2 млрд рублей

В Татарстане по итогам 2025 года на сельскохозяйственных ярмарках было реализовано продукции почти на 2 млрд рублей. Торговые площадки работали весной и осенью и охватили не только Казань, но и Набережные Челны, Зеленодольский и Нижнекамский районы, а также муниципалитеты республики. В столице региона в этом году открыли и новую ярмарочную точку в жилом комплексе «Салават Купере 2».

По данным Минсельхозпрода РТ, за 23 ярмарочные недели аграрии поставили тысячи тонн продукции — в том числе картофель, овощи, мясо, молоко, сахар и яйца. Всего к торговле было привлечено около 22 тысяч единиц автотранспорта.

По сравнению с прошлым годом заметно вырос спрос на картофель, капусту, сахар, растительное и сливочное масло, рыбу, а также молочную и хлебобулочную продукцию местных производителей. Некоторые категории покупали более чем в полтора раза активнее.

В ведомстве отмечают, что благодаря бесплатным торговым местам и компенсации части логистических расходов цены на ярмарках были до 20% ниже средних розничных. Дополнительный интерес у жителей вызывала и культурная программа — концерты, дегустации и народные мастер-классы. Ярмарки, подчеркнули в министерстве, остаются важным инструментом поддержки фермеров и обеспечения населения доступными продуктами.