Очередные выбросы мазута на побережье Анапы после крушения танкеров

На двенадцати участках побережья Анапы вновь зафиксированы выбросы мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, как сообщает оперштаб Краснодарского края.

«Четвертого февраля сотрудники, занимающиеся ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, продолжают очистку побережья Анапы. В зонах, закрепленных за муниципалитетами, нефтепродукты были обнаружены на береговой линии. Это подтвердили команды из Успенского, Белореченского, Мостовского, Лабинского, Тимашевского, Павловского, Апшеронского, Абинского, Староминского, Славянского, Тихорецкого районов и Краснодара», — говорится в официальном заявлении.

Сначала убираются новые выбросы на каждом участке. Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе столкнулись два танкера — «Волгонефть-212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть-239», на борту которого было 14 моряков. Эвакуация команды была произведена, однако в результате происшествия погиб вахтенный матрос «Волгонефти-212».

По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Кроме того, 10 января произошел новый выброс мазута из трещины на «Волгонефти-239», которая осталась на мели у порта Тамань. Основная часть нефтепродуктов была собрана за три дня.

Наибольшее воздействие на природу ощутили в Краснодарском крае, где был введён режим ЧС федерального уровня. Проблема с мазутом также затронула берега Крыма, в Севастополе 24 января также объявили режим ЧС федерального характера, пишет РИА Новости.