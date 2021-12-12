Опиум для народа: как советских солдат подсаживали на наркотики в Афганистане

!2 декабря 42 года назад группа в составе наиболее влиятельных членов политбюро СССР приняла решение ввести в Афганистан войска. На войну ушли 620 тыс. советских граждан-призывников в возрасте от 18 до 27 лет. Это молодые люди, большинство из которых были отправлены на фронт принудительно. 25 декабря в горную страну были отправлены первые советские солдаты.

Главной мотивацией СССР назвал помощь афганскому народу. Юридическим правом для ввода войск стал советско-афганский договор 1978 года, согласно которому страны могли вмешиваться в военные конфликты на территории друг друга.

Рабочий день солдата — 24 часа. Каждый день военные видели смерть и рисковали своей жизнью. Стоит ли говорить, что при таких условиях человек легко привыкает к дополнительным стимуляторам? Наркотики были и в Первой, и во Второй Мировых войнах. Без веществ не обошелся и афганский конфликт. Учитывая, что это государство — один из лидеров по производству и обороту наркотиков в мире, не удивительно, что употребление веществ в период войны достигло нечеловеческих масштабов.

На протяжении всего существования СССР его руководство говорило, что в стране нет социальной среды, где может развиваться наркомания, так как это свойственно только буржуазному обществу. Считается ли война, где принимали участие полмиллиона граждан, «социальной средой»? О наркомании в Советской армии, тайнах цинковых гробов и «афганском синдроме» — читайте в материале «Казанских ведомостей».

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Полторы тысячи тонн опиума и быстрые деньги

За девять лет до начала войны Афганистан производил меньше 300 тонн опиума в год — сильнодействующего наркотика из незрелых коробочек мака. Во время войны увеличились как производство, так и экспорт наркотика,а к моменту окончания этот показатель вырос до 1,5 тыс. тонн.

Афганистан — это мировая столица по изготовлению и транзиту наркотиков, подчеркивает кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений КФУ Денис Шарафутдинов. Спецслужбы слабо контролировали оборот запрещенных веществ,а местные жители активно их продавали, поскольку на наркотиках держалась теневая экономика страны. С вводом войск употребление наркотиков возросло как среди афганцев, так и среди иностранных солдат, в том числе советской армии. Политики и военнокомандующие осознавали проблему, наркомания стала бичом того времени.

В восьмидесятые годы западные спецслужбы разработали план, по которому наркотики поставлялись на территорию Афганистана из других стран — даже латиноамериканского региона. Это было сделано, чтобы ввести дестабилизацию в Советскую армию, «посадить на иглу». «Вот такой психологический и моральный аспект», — считает ученый.

Передача веществ была на бытовом уровне – от друга к другу, подчеркивает историк. Например, кто-то из солдат попробовал наркотическое вещество и рассказал собрату. Но скорее всего, они не говориои об оборотной стороне: галлюцинациях, ломках, привыкании. Но принуждения к употреблению наркотиков просто не могло быть – существовала иерархия, ментальные нормы.

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Как наркотики ввозили в СССР

Шарафутдинов отмечает, что граница с Афганистаном была размытой. Это горная страна, и во многих высотных местах границы с СССР не были обозначены, контролировалась только равнинная местность.

Это позволяло ввозить наркотики на территорию Советского союза — в первую очередь в Таджикистан, Туркменистан и Казахстан. Дальше вещества попадали в РСФСР. «Как раз в то время среди молодежи восьмидесятых годов увеличилось количество наркозависимых», — добавил Шарафутдинов.

Как говорит участник боевых действий Владимир (имя героя изменено) разные люди перевозили вещества разными способами. Простые рядовые могли отправить домой несколько граммов порошка с письмом в конверте. А прапорщики и офицеры провозили вещества в ресиверах грузового транспорта, в запасных колесах. Были случаи перевозки даже в топливных баках самолетов.

То, что в цинковых гробах массово перевозили наркотики, — миф. Он распространился в годы перестройки и в период российской демократии. «Я могу сказать, что подобных прецедентов не было, а если были, то в единичных случаях», — сказал ученый Шарафутдинов.

Ввозились не только наркотики, еще оружие и драгоценные камни: аквамарин, изумруд, турмалин и лазурит. «За них в СССР платили даже больше, чем за вещества», — говорит солдат.

Риск при транзите наркотических средств всегда был очень высоким, отмечает участник Афганской войны. В лучшем случае можно было лишиться звания. В худшем — по решению суда военного трибунала отправиться в тюрьму от трех до восьми лет.

Было много нелегальных методов, но чаще всего наркотики попадали в Советский Союз обычным путем: их перевозили конвоями. «Понятное дело, что где-то давали взятки, подкупали чиновников, в страну вещества проникали скрыто», — говорит историк.

Единого маршрута для перевозки наркотиков во время войны не было. «Он появился чуть позже — в начале девяностых годов, когда Советский союз рухнул и таможню совсем перестали контролировать», — отмечает Шарафутдинов.

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Гражданка и «афганский синдром»

Наши военнослужащие сталкивались с ужасами — кругом была агрессия, которая не укладывалась в мировосприятие обычного советского гражданина. В Афганистане служили совсем молодые ребята, и часто психика военных давала сбой.

Безусловно, был и посттравматический «афганский синдром». Но наркотики в Советской армии распространялись не повсеместно, отмечает историк. Есть официальная статистика, которая признает рост употребления, но не говорит, что каждый второй солдат был наркоманом.

Кому-то удавалось преодолеть зависимость, отмечает эксперт. Если люди обращались на ранних стадиях, то их удавалось излечить от наркомании. Кто-то пересаживался с героина, марихуаны, кокаина на алкоголь и табачные смеси. «Искали альтернативу», — подчеркивает ученый.

Как мы знаем, в 90-е годы 20 века ситуация с наркотиками в стране была очень тяжелой, медицина сильно ослабела. Люди, которые до распада СССР служили в армии, стали никому не нужны. Их демобилизовали, они не знали, куда податься, — психологическое состояние военнослужащих пошатнулось. И получалось так, что человек воздерживался от употребления наркотиков на войне, но начинал в мирное время. «Это был небольшой процент от всех солдат, я думаю максимум 15-20%», — отмечает историк.

«Солдаты воровали его друг у друга»

Местное население открыто, прямо у военной части предлагало приобрести у них героин, чарас и другие психотропные вещества. Их полевые командиры сильно нуждались в боеприпасах и оружии. Советские прапорщики и офицеры, было и такое, меняли военное снаряжение на сильнодействующие наркотики — опиум и гашиш.

Рядовые солдаты не брали запрещенных веществ у местного населения, но все равно употребляли их. Каждому служащему выдавали санитарный пакет. В него входили таблетки, бинты, но самое главное — две ампулы с препаратом, котоырй сейчас в России запрещен. Этот препарат находился в аптечках на случай тяжелого ранения: предполагалось, что солдаты должны вколоть его в качестве обезболивающего, чтобы не умереть от болевого шока.

«Мгновенное обезболивание, легкая эйфория. Полное снятие психологической тревожности. И что самое важное, что после того, как он переставал действовать, никаких неприятных эффектов отхода, головной боли, суставной ломки не было», — вспоминает участник войны.

Он рассказал, что препарат был быстродействующим, но вызывал у организма быстрое привыкание и наркотическую зависимость. Для большинства молодых солдат это был первый опыт употребления наркотиков, и они очень быстро на них подсаживались. Были случаи, когда солдаты воровали препарат друг у друга или пытались выпросить его у медиков. «Конечно, особый отдел проводил профилактические беседы и отправлял наркоманов обратно в СССР. Но особого результата не было», — вспоминает солдат.

После войны экономику восстанавливал наркобизнес

Война сильно повлияла на психику людей. Конечно, все понимали, что наркотики – это плохо. «Но в тех нечеловеческих условиях, которые были на войне, это было не самой большой проблемой», — сказал историк.

«Первая и вторая Чеченские войны, Вьетнамская война, вооруженные конфликты девяностых — там тоже употребляли наркотики, просто об этом не так часто говорят», — сказал ученый. Когда речь идет о запрещенных веществах, всегда вспоминают Афганистан. Это столица наркоторговли, поэтому во всех военных конфликтах вопрос об употреблении веществ солдатами будет стоять очень остро.

«Я полагаю, что наркотики не сыграли большой роли в исходе войны», — говорит историк. В отчетах, ранее засекреченных, говорится, что советская армия была боеспособна во все время военных действий. Даже когда активно распространялись наркотики.

В 90-х годах,в Афганистане выросло производство героина и опия. Аналитики связывают это с выводом советских солдат из войны. Во время боевых действий в Афганистане многие земли, которые использовались под сельское хозяйств, стали неплодородными. Их перепахали артиллерийскими снарядами, превратили в минные поля.

Стране нужен был бизнес и быстрые деньги. Выращивание опиумного мака, из которого делали наркотики, не требовало много времени и усилий. Производство хлопка или миндаля было гораздо труднее, но приносило меньше дохода.

В этот период центром выращивания мака в Афганистане стала провинция Бадахшан. Все население провинции оказалось вовлеченным в этот процесс, этот район удобно расположен для транспортировки наркотиков. Афганские народы – пуштуны и хазарейцы, проживающие в горах, так же традиционно сеяли опийный мак.

Сейчас на территории этой страны нет войны и советских войск. По оценкам экспертов центра изучения современного Афганистана, проблема наркотрафика в стране никуда не делась и даже усугубилась за последние полгода.