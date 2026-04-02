Опрос о домашнем интернете для малых сел РТ продлен до 30 апреля

Минцифры РФ продлило срок голосования, которое поможет определить приоритетные населенные пункты для подключения к высокоскоростному интернету. Участвовать могут жители сел с населением от 100 до 1000 человек, где уже создана базовая инфраструктура (подключены школы, больницы или установлены вышки сотовой связи).

Средства на строительство выделят из резерва универсального обслуживания — фонда, который формируется за счет отчислений российских операторов связи.

Проголосовать можно по ссылкам pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/583426/ и pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/568138. Для этого потребуется авторизация через портал госуслуг, указание региона и точного адреса дома. Опрос анонимный, данные будут обезличены. Участникам необходимо учитывать, что подключение потребует единоразового и последующих ежемесячных платежей.

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Ранее по итогам голосований мобильный интернет провели в 6,7 тыс. населенных пунктов. До конца 2026 года широкополосный доступ появится еще в 100 селах.