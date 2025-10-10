Оздоровление через аюрведу и новый дата-центр для ИИ: итоги татарстанско-индийского форума

Хотя и раньше у нас были прочные связи. И это подтверждает пример Татарстана. По итогам прошлого года товарооборот между нашей республикой и Индией вырос более чем в два раза, достигнув 360 млн долларов. При этом 80% этой суммы пришлось на наш экспорт. В наших вузах учится по самым разным специальностям 1167 студентов из Индии.

Теперь о том, чего удалось достичь в ходе форума, а там наблюдались и практические результаты обсуждений.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России Винай Кумар не исключил, что открытие генконсульства Индии в Казани произойдет уже в ноябре.

Секретарь Министерства AYUSH (традиционной медицины) Раджеш Кумар Котеча предложил создать в Татарстане курорт, спа-центр, основанный на методике медицины аюш. Для нашей страны это не совсем традиционные методы укрепления здоровья. Но ведь йогой у нас занимаются многие. Также спикер наметил точки для сотрудничества с КФУ - по той же медицине аюш. «Я уверен, что эта работа внесет вклад в научное развитие и изменение взглядов на традиционную медицину. Безусловно, эта деятельность имеет и экономический потенциал, а также позволит Татарстану стать центром интеграционной медицины всей России», - заявил Раджеш Кумар Котеча.

Впрочем, и в сфере более близкой нам медицины есть новость, которую сообщила и. о. ректора Казанского государственного медицинского университета Диана Абдулганиева: татарстанские и индийские ученые будут вместе работать над созданием новых лекарств против злокачественных опухолей, которые не поддаются обычной терапии.

Президент и председатель трастового совета Международной палаты инвестиций и бизнеса (ICIB) Манприт Сингх отметил, что Татарстан - промышленно развитый регион, где есть огромное количество производств, хорошо развиты промышленные площадки. «Здесь производится практически все, что можно произвести, - сказал он. - Я считаю, что сейчас самое время совместить две государственные программы - Made in Russia и Made in India - и получить за счет этого колоссальную синергию посредством открытия новых совместных производств, реализации совместных проектов». Тем более что проблем с расчетами между Россией и Индией на сегодня нет.

А президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд сообщила, что две наши великие страны планируют к 2030 году нарастить товарооборот до 100 млрд долларов.

Существенный вклад в это внесет и Татарстан. К примеру, к тому же 2030 году экспорт сельскохозяйственной продукции, выращиваемой в республике, должен удвоиться. Как сообщил на форуме заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов, по плану он должен достичь 200 млн долларов. По итогам прошлого года экспорт продукции АПК в Индию составил 109,2 млн долларов. Наибольшая доля в структуре экспорта - более 95% - пришлась на масложировую продукцию: рапсовое и подсолнечное масло.

Какие-то совместные проекты уже сегодня реализуются. Так, предприниматель из Индии Пандей Ашвини Кумар уже запустил в Мамадышском районе свое предприятие по фасовке индийского чая - как пакетированного, так и рассыпного. Уже через месяц его мощность достигнет 50 - 100 тонн в месяц. В целом же установленное оборудование позволяет при необходимости фасовать до 300 т продукции. Идет процесс переговоров с торговыми сетями. Проект предполагает создание 50 - 60 рабочих мест. Инвестиции в проект составили 200 млн рублей. А всего инвестор намерен вложить в республику 50 млн долларов.

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина считает, что Татарстан и Индия могли бы активно сотрудничать в сфере информационных технологий. Уже достигнута первая договоренность - создать совместную цифровую платформу для стартапов. Кроме этого, на горизонте появился еще и проект строительства центров обработки данных с кластером искусственного интеллекта. Этим, возможно, скоро займется один из крупнейших телеком-операторов Индии CtrlS, сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов.

Есть потенциал и для реализации совместных проектов по переработке продукции на территории Татарстана с последующим экспортом в Индию. Минуллина заметила, что наша республика занимает первое место в России по производству молока, второе место по выращиванию картофеля и так далее.

Режиссер и продюсер из Мумбаи Нила Мадхаб Панда сказал, что живописные места Татарстана очень подходят для киносъемок. «Когда я впервые приехал в Россию, подумал: зачем мы ездили в разные страны, если есть Россия! Здесь есть все - каждый вид пейзажей: горы, реки», - выразил свое восхищение индийский режиссер.

Очень интересной была панельная дискуссия «Россия - Индия: основы стратегического партнерства в медиасреде». В ее рамках руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев отметил, что Татарстан служит своеобразным мостом между западом и востоком, это земля с тысячелетней историей. Здесь проживают татары, русские и другие народы - представители 175 национальностей, мирно сосуществуют православие и ислам.

В ходе дискуссии представитель The Times of India Group в России и странах СНГ Девадатхан Наир коснулся острой темы бумажной печати, которая, по его мнению, должна развиваться. Так, в Индии выходит множество газет и журналов с миллионными тиражами. Он отметил, что спрос на печатную продукцию большой. Однако в нашей стране, как заметил Девадатхан Наир, работающий в Москве, ситуация с бумажными СМИ является кризисной.