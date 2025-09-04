Партия «Единая Россия» предложила кандидатуру Ильсура Метшина на пост мэра Казани

Региональное отделение «Единой России» в Татарстане выдвинуло действующего градоначальника Ильсура Метшина кандидатом на должность мэра Казани. Соответствующее решение было принято на заседании президиума политического совета партии.

Как отметил председатель Государственного совета РТ Фарид Мухаметшин, предложенная кандидатура будет направлена в президиум генерального совета партии для согласования.

Данное решение соответствует новому порядку избрания мэра, установленному поправками в республиканское законодательство о местном самоуправлении, которые вступили в силу в марте 2025 года. Согласно новым правилам, глава города избирается представительным органом из числа кандидатов, предложенных главой Республики Татарстан.

Ильсур Метшин возглавляет администрацию Казани с 2006 года и в случае избрания продолжит работу на посту мэра в пятый раз.