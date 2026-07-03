Пассажирам казанского аэропорта советуют выезжать заранее из-за сужения трассы

Международный аэропорт Казани рекомендует путешественникам закладывать дополнительное время на дорогу по трассе Р239 Казань – Оренбург. Причина – временные ограничения на участке «Танкового переезда» у 14-го километра, где проезжую часть сужают до двух полос в каждую сторону, а скоростной лимит поэтапно снижают до 40 километров в час.

Водителям советуют выезжать в аэропорт с запасом времени, чтобы избежать опозданий на рейсы. Ограничения действуют на всём протяжении путепровода в обоих направлениях, сообщили в администрации воздушной гавани.