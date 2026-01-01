Первыми новорожденными 2026 года в Татарстане стали двое мальчиков

Республика
1 января 2026  12:00

В новогоднюю ночь в Татарстане родились 18 малышей, а за первые сутки наступившего года на свет появились уже 47 детей. Такие данные приводит пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Первыми жителями республики, рождёнными в 2026 году, стали двое мальчиков. Они появились на свет в одно и то же время — в 00:45, в перинатальном центре Городской клинической больницы №7 имени М.Н. Садыкова в Казани. Несмотря на одновременный приём родов, вес новорождённых оказался разным: один малыш весит 2,8 килограмма, а второй — более четырёх. Состояние детей и их матерей врачи оценивают как удовлетворительное.

В целом за период с 00:00 до 08:00 1 января в родильных домах региона зафиксировано появление 8 мальчиков и 10 девочек.

