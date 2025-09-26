Подача тепла в жилые дома Альметьевска начнется с 30 сентября

Республика
26 сентября 2025  08:53

С 30 сентября в Альметьевске стартует поэтапное подключение отопления в многоквартирных жилых домах. Процесс будет осуществляться постепенно в течение двух недель для обеспечения стабильной работы теплосетей.

Первым этапом станет открытие внутридомовых задвижек управляющими компаниями, после чего тепло начнет поступать в систему. Специалисты обращают внимание, что прогрев батарей будет происходить постепенно и может занять значительное время.

В течение всего периода подключения сотрудники управляющих компаний проведут комплекс работ по устранению воздушных пробок в трубах, регулировке режимов подачи тепла и ликвидации возможных перепадов давления. На первых этапах возможны временные перебои в подаче тепла, о которых следует сообщать в соответствующие УК.

