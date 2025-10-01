Подросток из Альметьевска перевел телефонным мошенникам 2,4 млн рублей

1 октября 2025  12:46

В Альметьевске 14-летний школьник стал жертвой мошеннической схемы, в результате которой семья лишилась 2,4 млн рублей. Преступники использовали многоходовую комбинацию, убедив подростка, что его родителям грозит уголовное преследование.

Инцидент начался с телефонного звонка от женщины, представившейся заместителем директора школы. Под предлогом работы с электронным журналом она выманила у подростка SMS-код. Затем связь с школьником установили «сотрудники спецслужб», которые сообщили о якобы взломе банковских счетов родителей и возможном уголовном деле.

Под влиянием злоумышленников подросток совершил 16 финансовых операций: обналичил все семейные сбережения, обменял валюту, найденную дома, сфотографировал пароли из банковских приложений родителей и переслал их мошенникам. Ночью школьник вызвал такси и через банкомат перевел деньги на указанные счета.

Родители обнаружили пропажу утром, когда не нашли сына дома. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Полиция напоминает о важности проведения профилактических бесед с детьми о правилах финансовой безопасности.

