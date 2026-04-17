Пострадавших при пожаре на «НКНХ» выписали из больниц республики

17 апреля 2026  19:01

Все сотрудники завода «Нижнекамскнефтехим», которые находились на стационарном лечении в медицинских учреждениях Татарстана, завершили курс терапии и отправлены домой. Как сообщает исполком Нижнекамска, из Республиканской клинической больницы Казани также выписали всех пациентов.

По данным Минздрава РТ, последними из Нижнекамской центральной районной больницы выписали четырех человек. Врачи оценивают их самочувствие как удовлетворительное. Теперь все они продолжат восстановление амбулаторно под наблюдением специалистов. Дальнейшая реабилитация уже спланирована, и завод взял на себя все расходы, включая лекарства и необходимые технические средства.

За последние двое суток из столичных клиник выписали еще двух пострадавших. Тем не менее в московских больницах остаются девять человек. Их состояние медики характеризуют как стабильное, средней тяжести и удовлетворительное, отмечая положительную динамику.

Напомним, чрезвычайное происшествие на «Нижнекамскнефтехиме» случилось 31 марта. Причиной пожара стало воспламенение газовоздушной смеси. Трагедия унесла жизни 12 человек, еще 71 пострадал.

