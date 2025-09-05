Предприниматель из РТ предстанет перед судом по делу о гибели рабочего на металлоприемном пункте

5 сентября 2025  17:38

Прокуратура Республики Татарстан завершила расследование уголовного дела в отношении 54-летнего индивидуального предпринимателя из пгт Алексеевское. Бизнесмену предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ: нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть человека, и оставление в опасности.

Согласно материалам следствия, трагический инцидент произошел на пункте приема и переработки металлолома, принадлежащем предпринимателю. В результате нарушений правил пожарной безопасности на объекте произошел взрыв газовоздушной смеси, в котором пострадал 36-летний работник.

Особую тяжесть правонарушению придают последующие действия обвиняемого. После взрыва предприниматель доставил получившего несовместимые с жизнью ожоги работника домой, но не оказал ему необходимую медицинскую помощь и не вызвал экстренные службы. Пострадавший скончался от полученных травм.

Несмотря на представленные доказательства, обвиняемый не признает свою вину.

