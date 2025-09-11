Председатель СК РФ взял на контроль расследование по аварийному дому в Казани

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал предоставить детальный доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с ненадлежащим содержанием многоквартирного дома на улице Право-Булачной в Казани. Поручение направлено руководителю следственного управления СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому.

Поводом для вмешательства федерального центра стали многочисленные сообщения в социальных сетях о критическом состоянии жилого здания 1953 года постройки. Согласно имеющейся информации, капитальный ремонт в доме не проводился более 25 лет, что привело к систематическим частичным обрушениям конструкций. В сентябре 2025 года произошло обрушение штукатурного покрытия потолка в подъезде непосредственно над лестничным пролетом.

Местные жители неоднократно направляли обращения в различные инстанции, однако их жалобы не привели к реальным изменениям в ситуации. Возбужденное уголовное дело направлено на установление всех обстоятельств халатного отношения к содержанию жилого фонда и выявление виновных лиц.

Контроль за исполнением поручения председателя СК России осуществляет центральный аппарат ведомства.