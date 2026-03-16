Проекты Татарстана вышли в финал премии «Служение» и получили высокую оценку

Представители Татарстана обсудили выход сразу двух проектов из республики в финал III Всероссийской муниципальной премии «Служение», сообщает ИА «Татар-информ». Руководитель «Народного фронта» в РТ Айгуль Сабирова считает, что такой результат подтверждает высокую эффективность региональной команды. Она отметила, что «Народный фронт» всегда держит на контроле качество жизни граждан и поддержку семей, поэтому особенно ценно, что финалисты отражают именно эти приоритеты. В проекте мэра Казани Ильсура Метшина «Казань. Единство в многообразии» Айгуль Сабирова увидела пример того, как межнациональный мир становится фундаментом развития мегаполиса. А инициативу Валерия Тигра «Активная помощь воинам СВО на передовой и семьям воинов СВО» из Тукаевского района она назвала народным, земляческим подходом к заботе о военнослужащих. Сабирова призвала всех жителей поддержать проекты на сайте премии, напомнив, что голосование продлится до 6 апреля и от активности зависит, сможет ли Татарстан подтвердить звание региона с самой сильной муниципальной школой.

Член Общественной палаты РФ от РТ Ольга Павлова заметила, что попадание проектов в финал доказывает: на муниципальном уровне в республике работают люди, которые не просто администрируют процессы, а реально занимаются развитием территорий и решением проблем жителей. По её мнению, премия становится всё заметнее, и не случайно она проходит по поручению Президента РФ Владимира Путина. Говоря об инициативе Ильсура Метшина, Павлова подчеркнула, что для многонациональной Казани это естественная повестка, а сохранить доверие и уважение между культурами сегодня особенно важно. В проекте Валерия Тигра она обратила внимание на то, что помощь участникам СВО там оказывают неформально и системно с 2022 года: за это время на передовую переданы десятки автомобилей, решаются бытовые и медицинские вопросы семей военнослужащих. Павлова уверена, что в Татарстане, где объявлен Год воинской и трудовой доблести, такие проекты воспринимаются не как политический лозунг, а как часть общей работы общества. Сама премия, на её взгляд, ценна тем, что показывает другую сторону муниципальной власти — людей, которые ближе всех к жителям и первыми ищут решения проблем.

Руководитель аппарата Общественной палаты РТ Мария Нефедова заявила, что с гордостью наблюдает за участием республиканских проектов в финале. Наличие двух инициатив она назвала не случайностью, а результатом системной работы на стыке общественных инициатив и муниципального управления. Она пожелала финалистам удачи и добавила, что сам факт признания на всероссийском уровне уже является победой, доказывающей, что Татарстан — регион, где традиции взаимопомощи и уважения являются основой развития.

Генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций Эмиль Губайдуллин усмотрел в выходе проектов в финал показатель того, что в республике формируется сильная культура общественных инициатив. Он убежден, что для Татарстана такие результаты закономерны, поскольку здесь выстроена система взаимодействия власти и активных граждан. Особенно важно, что подобные инициативы вовлекают молодежь и показывают, что изменения начинаются с конкретных дел. Он выразил уверенность, что участие в финале станет стимулом для появления новых социальных проектов в республике. Депутат Казанской городской Думы и член Генсовета «Единой России» Марсель Шарапов заявил, что выход двух проектов в финал демонстрирует высокий уровень гражданского самосознания жителей региона. По его словам, эти инициативы отражают важные направления взаимодействия власти и общества: единство народов и поддержку семей военнослужащих. Он подчеркнул, что благодаря проекту мэра Казани город успешно решает социальные задачи и создает условия для гармоничного сосуществования разных этнических групп. Шарапов также отметил, что голосование за финалистов позволяет гражданам выразить свое мнение, а сама премия становится инструментом укрепления связи между людьми и властью, что повышает эффективность управления и качество жизни населения.