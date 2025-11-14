Проезд в казанском общественном транспорте подорожает до 46 рублей

news_top_970_100
Республика
14 ноября 2025  11:10
Автор:
Дмитрий Смирнов
Автор фото: Фарит Муратов

Государственный комитет РТ по тарифам установил предельные максимальные тарифы на перевозку пассажиров общественным транспортом на территории республики на 2026 год. Так, уже с 1 января в крупнейших городах республики — Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске — стоимость одной поездки составит 46 рублей. При этом для пассажиров сохраняется возможность экономии при использовании билетов длительного пользования: в этом случае цена одной поездки будет равна 36 рублям.

В городах Мензелинск, Нурлат, Лениногорск, Заинск и Актаныш стоимость одной поездки установлена на уровне 33 рублей.

Также определен тариф для пригородного сообщения. В Зеленодольском и Нижнекамском муниципальных районах стоимость одного километра поездки составит 3,68 рубля. Для остальных муниципальных районов Республики Татарстан в 2026 году сохранятся тарифы, действующие в 2025 году. Это связано с отсутствием у регулирующих органов фактически подтвержденных данных о расходах перевозчиков за предыдущие периоды.

news_right_column_240_400
Новости
Школьный музей «Родина» отметил 60-летний юбилей
Проезд в казанском общественном транспорте подорожает до 46 рублей
Проезд в казанском общественном транспорте подорожает до 46 рублей
Татарстан увеличивает экспорт зерна: новая партия пшеницы направлена во Вьетнам
Как незаконная засыпка оврага на Танкодроме едва не оставила тысячи казанцев без воды и канализации
Как незаконная засыпка оврага на Танкодроме едва не оставила тысячи казанцев без воды и канализации
В столице РТ насчитывается 1096 электромобилей
Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер оформил первый хет-трик в КХЛ
Глеб Паничев: Про мужество, благородство, самоотверженность наших ребят буду помнить всегда
Минтай вместо трески и сомнительные онлайн-курсы