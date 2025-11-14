Проезд в казанском общественном транспорте подорожает до 46 рублей

Государственный комитет РТ по тарифам установил предельные максимальные тарифы на перевозку пассажиров общественным транспортом на территории республики на 2026 год. Так, уже с 1 января в крупнейших городах республики — Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске — стоимость одной поездки составит 46 рублей. При этом для пассажиров сохраняется возможность экономии при использовании билетов длительного пользования: в этом случае цена одной поездки будет равна 36 рублям.

В городах Мензелинск, Нурлат, Лениногорск, Заинск и Актаныш стоимость одной поездки установлена на уровне 33 рублей.

Также определен тариф для пригородного сообщения. В Зеленодольском и Нижнекамском муниципальных районах стоимость одного километра поездки составит 3,68 рубля. Для остальных муниципальных районов Республики Татарстан в 2026 году сохранятся тарифы, действующие в 2025 году. Это связано с отсутствием у регулирующих органов фактически подтвержденных данных о расходах перевозчиков за предыдущие периоды.