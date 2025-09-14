Протоиерей Владимир Самойленко: Татарстан невозможно не любить!

Сегодня в телемарафоне «Мин яратам сине, Татарстан!», который проходит на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета», участвовал руководитель отдела Казанской епархии по взаимодействию с Вооруженными Силами, протоиерей Владимир Самойленко. Он сказал, что главное богатство Татарстана - это дружба конфессий.

- Мы должны своими трудами и своей любовью к Татарстану, Казани, к великой России еще больше укреплять этот фундамент, - отметил отец Владимир. - Татарстан невозможно не любить, ведь он прекрасен во всех своих проявлениях! Наша республика неповторимая! В ней во главе стоит человек, все ради человека и все для человека. Также Отец Владимир отметил, что татарстанская митрополия многое делает для социального, культурного и духовного развития республики. Кроме того, участник марафона призвал граждан идти на голосование. - Богу даем должное и отдаем государству и нашей республике, - подчеркнул он.