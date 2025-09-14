Протоиерей Владимир Самойленко: Татарстан невозможно не любить!

news_top_970_100
Республика
14 сентября 2025  12:47
Автор:
Елизавета Черкина
Автор фото: Елизавета Черкина

Сегодня в телемарафоне «Мин яратам сине, Татарстан!», который проходит на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета», участвовал руководитель отдела Казанской епархии по взаимодействию с Вооруженными Силами, протоиерей Владимир Самойленко. Он сказал, что главное богатство Татарстана - это дружба конфессий.

- Мы должны своими трудами и своей любовью к Татарстану, Казани, к великой России еще больше укреплять этот фундамент, - отметил отец Владимир. - Татарстан невозможно не любить, ведь он прекрасен во всех своих проявлениях! Наша республика неповторимая! В ней во главе стоит человек, все ради человека и все для человека. Также Отец Владимир отметил, что татарстанская митрополия многое делает для социального, культурного и духовного развития республики. Кроме того, участник марафона призвал граждан идти на голосование. - Богу даем должное и отдаем государству и нашей республике, - подчеркнул он.

news_right_column_240_400
Новости
ЦИК РТ: Явка на выборах в Татарстане превысила 34% к середине дня
Зиля Валеева: Жители РТ всегда активно участвуют в выборах
Протоиерей Владимир Самойленко: Татарстан невозможно не любить!
Протоиерей Владимир Самойленко: Татарстан невозможно не любить!
Жительница Альметьевска Маргарита Трегубенко выиграла автомобиль Sollers ST8
В Москве работает специальный участок для голосования в выборах Раиса Татарстана
Бойцы СВО приняли участие в выборах Раиса РТ
Молодожены Султановы: «В Татарстане много возможностей для каждого»
Лейла Фазлеева: Выборы в Татарстане — это день признания в любви к республике