Пять клубов покинули чемпионат МХЛ

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Спорт
2 июля 2026  19:33
Автор:
Эдгар Витковский

Молодёжная хоккейная лига представила состав конференций в чемпионате сезона 2026/27. Состав лиги покинули сразу пять клубов – два в Западной конференции и три в Восточной. На «Западе» не выступят «Ступино» и «Динамо-Карелия», а на «Востоке» от участия отказались «Ладья», «Тюменский Легион» и «АКМ-Новомосковск». Таким образом, количество команд сократилось с 39 до 34-х ¬– это наихудший результат с сезона 2015/16, когда турнир потерял сразу восемь участников. Примечательно, что для баланса состава конференций с «Запада» на «Восток» был переведён клуб «АКМ-Юниор», базирующийся в Туле.

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