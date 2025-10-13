Радик Шафигуллин назначен помощником мэра Казани

Бывший заместитель руководителя исполкома Казани Радик Шафигуллин перешел на новую должность — помощника почетного председателя ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. О его назначении на внештатной основе сообщил мэр Казани Ильсур Метшин в ходе II сессии городской думы.

«Радик Равилович будет помогать мне по международной деятельности. У нас большие задачи по Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, организации Объединенных городов и местных властей», — пояснил Метшин.

На заседании Шафигуллин был награжден знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани». В своем выступлении он отметил, что завершает 24-летнюю карьеру муниципального служащего, в ходе которой прошел путь от специалиста второй категории до заместителя руководителя исполкома.

«Я закрываю в своей жизни страницы муниципального служащего, но не закрываю страницы казанца. Надеюсь, что и в будущем смогу быть полезен своему городу», — заключил Шафигуллин.