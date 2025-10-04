Раис РТ потребовал обеспечить подачу тепла во все дома Татарстана до конца недели

Глава Татарстана Рустам Минниханов провел экстренное совещание по вопросам запуска отопительного сезона, где поручил до конца текущей недели обеспечить подачу тепла во все жилые дома и социальные объекты республики. Поводом стали многочисленные жалобы населения - за последнюю неделю зафиксировано 1204 обращения по проблемам с отоплением.

Наибольшее количество жалоб поступило из Бугульминского (409), Нижнекамского (138) и Альметьевского (129) районов. На момент совещания без отопления оставались 20 многоквартирных домов: 13 в Казани, 4 в Альметьевске, 2 в Бугульме и 1 в Лениногорске. Также тепло не подано на два социальных объекта - Центр детского дополнительного образования в Казани и культурное учреждение в Верхнеуслонском районе.

Особую озабоченность вызвал факт отсутствия паспортов готовности у 9 многоквартирных домов, которые должны были быть получены до 15 сентября согласно установленным нормативам. Минниханов потребовал от глав муниципалитетов, Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ, а также руководителей энергетических и коммунальных предприятий обеспечить безусловный запуск отопления на всех объектах и оперативно реагировать на все сигналы от жителей.