Раис РТ потребовал обеспечить подачу тепла во все дома Татарстана до конца недели

4 октября 2025  14:36

Глава Татарстана Рустам Минниханов провел экстренное совещание по вопросам запуска отопительного сезона, где поручил до конца текущей недели обеспечить подачу тепла во все жилые дома и социальные объекты республики. Поводом стали многочисленные жалобы населения - за последнюю неделю зафиксировано 1204 обращения по проблемам с отоплением.

Наибольшее количество жалоб поступило из Бугульминского (409), Нижнекамского (138) и Альметьевского (129) районов. На момент совещания без отопления оставались 20 многоквартирных домов: 13 в Казани, 4 в Альметьевске, 2 в Бугульме и 1 в Лениногорске. Также тепло не подано на два социальных объекта - Центр детского дополнительного образования в Казани и культурное учреждение в Верхнеуслонском районе.

Особую озабоченность вызвал факт отсутствия паспортов готовности у 9 многоквартирных домов, которые должны были быть получены до 15 сентября согласно установленным нормативам. Минниханов потребовал от глав муниципалитетов, Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ, а также руководителей энергетических и коммунальных предприятий обеспечить безусловный запуск отопления на всех объектах и оперативно реагировать на все сигналы от жителей.

