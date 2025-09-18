Раис РТ проводит рабочий визит в Турцию для укрепления экономического сотрудничества

18 сентября 2025  11:41

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов находится с официальным визитом в Турецкой Республике, где проводит серию деловых встреч с представителями промышленного сектора. В рамках рабочей поездки в Стамбуле состоялись переговоры с руководством ряда крупных турецких компаний, уже инвестировавших в экономику Татарстана около 2 миллиардов долларов США.

В ходе встречи Минниханов подробно представил экономический и промышленный потенциал республики, выделив перспективные направления для двустороннего сотрудничества. Ключевыми секторами для партнерства были определены автомобильная промышленность и производство автокомпонентов, станкостроение и металлообработка, сельскохозяйственное машиностроение, а также высокие технологии и IT-сфера.

