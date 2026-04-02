Раис РТ: Республике необходимо построить 1,5 ГВт новых генерирующих мощностей

2 апреля 2026  12:53

Выступая на пленарном заседании форума «Энергопром-2026», Раис РТ отметил, что энергосистема республики работает в новых режимах, регулярно обновляя исторические максимумы потребления. Появление высокотехнологичных производств требует амбициозных решений.

За последние десять лет мощность энергосистемы региона выросла на 16% — до 8,9 ГВт. Выработка электроэнергии увеличилась на 43% (до 31 млрд кВт·ч), а потребление в прошлом году достигло 37 млрд кВт·ч. Татарстан входит в топ-5 регионов России по приросту энергопотребления, обеспечивая 32% общего потребления ПФО.

При этом ВРП республики по итогам года превысил 5,73 трлн рублей, объем промпроизводства составил 6 трлн рублей (индекс — 109,9%). Ключевым драйвером развития Минниханов назвал энергетику.

Мужская сборная «Динамо-Татарстан» завоевала титул чемпиона России по волейболу на снегу
В Татарстане 6 апреля ожидаются сильный ветер, дожди и грозы
Казанский гимнаст Даниел Маринов выиграл золото Кубка мира в Египте
Татарстан вошел в десятку регионов России с самым высоким ростом зарплат
Лыжники из Татарстана взяли золото и серебро в масс-старте на финале Кубка России
Соцконтракт поможет в трудных жизненных ситуациях
На реках Татарстана зафиксирован резкий подъем уровня воды
Татарстанцы оплачивают учебу детей маткапиталом