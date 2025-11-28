Раис Татарстана оценил обновленный Московский рынок в Казани

28 ноября 2025  16:08

Глава Татарстана Рустам Минниханов совершил инспекционный визит на реконструированный Московский рынок в столице республики. В ходе осмотра он пообщался с продавцами и покупателями, оценил ассортимент и качество предлагаемой продукции.

Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Telegram-канале, во время визита Минниханов проявил интерес к различным товарам, в частности обратил внимание на дубовый веник на одном из прилавков. В беседе с казанцем он одобрительно отозвался о приобретенных им яблоках.

