Раис Татарстана переназначил Айдара Ахтареева представителем республики в Узбекистане

1 января 2026  11:28

Рустам Минниханов продлил полномочия Айдара Ахтареева на посту представителя Республики Татарстан в Узбекистане. Соответствующий указ опубликован на официальном портале главы региона.

Согласно документу, Ахтареев вступит в должность 9 января 2026 года, срок его новых полномочий составит три года. Ранее он уже занимал эту позицию, будучи назначенным в январе 2020 года.

Айдар Ахтареев имеет значительный опыт в области международных связей. Он является выпускником Казанского университета, где начинал свою карьеру в качестве научного сотрудника. С 2013 по 2020 год он возглавлял отдел международных связей Министерства промышленности и торговли Татарстана.

