Раис Татарстана поздравил жителей республики с Днем народного единства

В обращении по случаю Дня народного единства Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул историческую преемственность народного единства, отметив, что этот праздник символизирует «настоящее выражение силы духа и единения многонационального народа России».

Глава республики провел параллель между событиями многовековой давности и современностью, указав, что «в настоящее время мы по-прежнему проявляем солидарность в отстаивании справедливости и исторической правды».

Особое внимание в поздравлении было уделено межнациональному согласию в республике. «Сложившийся дружеский диалог и взаимоуважение между представителями всех народов и конфессий – неотъемлемая часть стабильности», – отметил Раис Татарстана, добавив, что регион «всегда является образцом прочного гражданского единства».

В завершение обращения Рустам Минниханов пожелал всем жителям республики здоровья, мира, добра и благополучия.