Полиция расследует драку соседей в казанском ЖК «Южный парк»

В жилом комплексе «Южный парк», расположенном в пригороде Казани, произошел серьезный конфликт между соседями, потребовавший вмешательства правоохранительных органов. По информации пресс-службы МВД по Республике Татарстан, бытовой спор между несколькими жильцами перерос в физическое противостояние.

Инцидент был зафиксирован сотрудниками отдела полиции «Столбище» ОМВД России по Лаишевскому району. Согласно предварительным данным, словесная перепалка на бытовой почве постепенно эскалировала в открытую потасовку между соседями.

Лица, признанные зачинщиками конфликта, были доставлены в территориальный отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение о возможном возбуждении уголовного дела.