Полиция расследует драку соседей в казанском ЖК «Южный парк»

news_top_970_100
Город
4 ноября 2025  10:20

В жилом комплексе «Южный парк», расположенном в пригороде Казани, произошел серьезный конфликт между соседями, потребовавший вмешательства правоохранительных органов. По информации пресс-службы МВД по Республике Татарстан, бытовой спор между несколькими жильцами перерос в физическое противостояние.

Инцидент был зафиксирован сотрудниками отдела полиции «Столбище» ОМВД России по Лаишевскому району. Согласно предварительным данным, словесная перепалка на бытовой почве постепенно эскалировала в открытую потасовку между соседями.

Лица, признанные зачинщиками конфликта, были доставлены в территориальный отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение о возможном возбуждении уголовного дела.

news_right_column_240_400
Новости
Полиция расследует драку соседей в казанском ЖК «Южный парк»
Раис Татарстана поздравил жителей республики с Днем народного единства
Ежемесячная денежная выплата мамам-героиням будет назначаться беззаявительно
4 ноября в Татарстане ожидается сильный ветер и гололедица
«Динамо-Ак Барс» справилось с чемпионом страны
Казанцам напомнимают о временном закрытии станции метро «Дубравная»
УНИКС победил в Нижнем Новгороде
Татарстан наращивает экспорт льна в Китай: отправлена вторая партия за октябрь