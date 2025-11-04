Пожарные извещатели спасли многодетную семью при пожаре в Заинске

В Заинске произошел пожар в частном бревенчатом доме на улице Пушкина, где проживала многодетная семья. Благодаря своевременной сработке автономного дымового пожарного извещателя (АДПИ), установленного в рамках республиканской программы, шестеро жильцов, включая четверых детей в возрасте 7, 8, 11 и 15 лет, успели самостоятельно эвакуироваться до приезда пожарных расчетов.

Как сообщает ГУ МЧС России по Татарстану, возгорание произошло в одноэтажном здании площадью 72 квадратных метра. Предварительной причиной инцидента названо нарушение правил монтажа электрооборудования.

Этот случай стал очередным подтверждением эффективности программы оснащения жилых помещений пожарными извещателями. С 2016 по 2025 год в Татарстане благодаря срабатыванию АДПИ удалось предотвратить гибель 313 человек, включая 100 детей, в 127 случаях возгораний в жилом секторе.