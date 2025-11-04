В столице РТ прошел крестный ход с Казанской иконой Божией Матери

Сегодня в столице РТ состоялся крестный ход с Казанской иконой Божией матери. В нем участвовало порядка 7 тыс. человек.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл поздравил верующих с праздником Казанской иконы Божией Матери и Днем народного единства.

- Этот день очень трогательный, заставляющий нас всех задуматься, что все мы ходим под Богом, - сказал он.

В беседе с журналистами епископ Чистопольский и Нижнекамский Пахомий отметил, что для всех нас это большой праздник, торжество, радость.

- В этот день уже более 400 лет назад русские полки под предводительством иконы Божией Матери, которая была приобретена в Казани, пошли в Москву и освободили столицу от польских интервентов, - подчеркнул епископ. - Каждый год ранним утром мы собираемся в Благовещенском соборе, чтобы начать молебное пение и двинуться в то самое место, где в 1579 году была обретена икона Божией Матери. Конечно, казанскую икону знают не только в Казани, она почитается во всем мире. Сегодня в этот день мы всех поздравляем, пусть мир и благополучие будет в каждой семье. Пусть в нашем Отечестве будет мир, согласие, народное единство!

До начала крестного хода корреспондент «Казанских ведомостей» пообщалась с верующими.

Татьяна Дмитриевна из Казани, сотрудница деканата КФУ, рассказала корреспонденту, что старается ходить на крестный ход по возможности, а это практически каждый год.

- В последние годы для меня особенно важно побывать на крестном ходе, потому что сейчас идет спецоперация, многие наши мальчики защищают Родину, - отметила женщина со слезами на глазах. - Наших бойцов надо поддержать в том числе и молитвой. Пусть Господь и Божия Матерь помогут скорее все это завершить и достичь победы. Хочется, чтобы во всем мире было тихо и спокойно, чтобы дети улыбались, взрослые радовались, чтобы, наконец, вернулась наша настоящая жизнь. У меня есть знакомые на СВО, я за них постоянно молюсь.

Ольга Гамаюнова

А вот другая наша собеседница, 71-летняя Ольга Гамаюнова, приехала вместе с другими паломниками из Уфы.

- Первый раз приехала в Казань на крестный ход, - улыбнулась Ольга Сергеевна. - Богородица играет в моей жизни большую роль, поэтому как я могу упустить такую возможность? Стараюсь жить активно. С 2022 года помогаю бойцам СВО, занимаюсь волонтерством. Мне нравится быть среди людей!

Каждый, с кем удалось пообщаться, поделился, что после крестного хода ощущает радость и благодарность.