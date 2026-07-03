Раис Татарстана удостоен высшей награды Абхазии

В ходе рабочего визита в Сухум Рустам Минниханов встретился с президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Глава закавказской республики вручил татарстанскому лидеру орден «Ахьд-Апша» («Честь и слава») II степени – высшую государственную награду страны. Как отметили в пресс-службе Раиса РТ, награда присуждена за весомый вклад в упрочение дружественных связей, развитие торгово-экономического и культурного сотрудничества между республиками, а также за последовательную поддержку Абхазии.

В ответ Минниханов поблагодарил абхазского коллегу за внимание к развитию отношений в рамках российско-абхазского партнёрства и за возможность провести в Сухуме национальный праздник Сабантуй. Он также отметил заметный рост экономики республики – в пищевой и добывающей промышленности, сельском хозяйстве, производстве стройматериалов, туризме и курортной сфере. Глава Татарстана напомнил, что взаимодействие Москвы и Сухума носит стратегический характер и осуществляется по линии межправительственной комиссии в политической, экономической, гуманитарной и культурной сферах.