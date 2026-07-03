Раис Татарстана удостоен высшей награды Абхазии

news_top_970_100
Республика
3 июля 2026  14:24

В ходе рабочего визита в Сухум Рустам Минниханов встретился с президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Глава закавказской республики вручил татарстанскому лидеру орден «Ахьд-Апша» («Честь и слава») II степени – высшую государственную награду страны. Как отметили в пресс-службе Раиса РТ, награда присуждена за весомый вклад в упрочение дружественных связей, развитие торгово-экономического и культурного сотрудничества между республиками, а также за последовательную поддержку Абхазии.

В ответ Минниханов поблагодарил абхазского коллегу за внимание к развитию отношений в рамках российско-абхазского партнёрства и за возможность провести в Сухуме национальный праздник Сабантуй. Он также отметил заметный рост экономики республики – в пищевой и добывающей промышленности, сельском хозяйстве, производстве стройматериалов, туризме и курортной сфере. Глава Татарстана напомнил, что взаимодействие Москвы и Сухума носит стратегический характер и осуществляется по линии межправительственной комиссии в политической, экономической, гуманитарной и культурной сферах.

news_right_column_240_400
Новости
Раис Татарстана удостоен высшей награды Абхазии
Челнинскую транспортную компанию оштрафовали на 10 млн за взятку
Спасаем урожай после ливней
Спасаем урожай после ливней
Пассажирам казанского аэропорта советуют выезжать заранее из-за сужения трассы
В РТ выделят 300 млн рублей на привлечение дефицитных врачей
В Казани на три недели введут ограничения движения по улице Петра Витера
Врачи РКБ поставили на ноги девушку с тяжtлой формой миастении
Подвиг Габдулгани Галеева - ефрейтора санитарной роты