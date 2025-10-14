Раис Татарстана встретился председателем администрации Лаоса

14 октября 2025  10:46

В Казани состоялась встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с министром, председателем Академии политики и национальной администрации Лаоса Пхувонгом Ункхамсэном. Переговоры прошли в Доме правительства республики и были посвящены развитию двустороннего сотрудничества.

Особую значимость визиту придает тот факт, что Пхувонг Ункхамсэн спустя 37 лет вернулся в город, где обучался в 1983-1988 годах. «Казань сегодня по сравнению с временами, когда я тут учился, — это большая разница», — отметил лаосский политик.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в промышленной сфере, учитывая успешный опыт поставок автомобилей КАМАЗ и вертолетов Казанского завода в Лаос. Особое внимание было уделено гуманитарному направлению — Минниханов выразил готовность принять студентов из Лаоса в вузах республики, где уже обучаются более 20 тысяч иностранцев.

Визит лаосской делегации продлится несколько дней и включает знакомство с промышленными предприятиями и образовательными учреждениями региона.

