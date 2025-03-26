Расширение эксперимента по сбору биометрии: более 2 млн данных и 11 тыс. нарушителей выявлено

Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой сообщил о значительных результатах пилотного проекта по сбору биометрических данных у иностранцев. За время его проведения удалось зафиксировать свыше 2 млн биометрических образцов и выявить 11 тыс. лиц, находившихся в розыске или запрещённых к въезду в страну.

Эксперимент охватит новые регионы, включая Татарстан

В настоящее время сбор биометрии осуществляется в международных аэропортах Москвы и Подмосковья, а также на автомобильном пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области. Однако власти планируют расширить географию проекта. Как заявил Горовой, рассматривается возможность подключения к эксперименту Республики Татарстан.

Инициатива реализуется с 1 декабря 2024 года на основании поручения президента РФ. В рамках проекта все иностранные граждане, за исключением дипломатов и жителей Белоруссии, обязаны предоставить отпечатки пальцев и цифровое изображение лица при пересечении границы.

«Мы поддерживаем обращение главы Татарстана и прорабатываем вопрос о включении Казани в число первых регионов, где будет внедрён этот эксперимент», — отметил Горовой во время заседания Совета при полномочном представителе президента в ПФО, посвящённого миграционной политике.

Правовые основы и перспективы

Пилотный проект был запущен на основании постановления правительства РФ и уже доказал свою эффективность. Помимо выявления лиц, скрывающихся от правосудия, система помогает усилить контроль за миграционными потоками и повысить уровень безопасности.

В ближайшее время МВД планирует поэтапно расширять список пунктов пропуска, где будет действовать обязательная биометрическая идентификация. Это позволит создать единую базу данных и минимизировать риски незаконного въезда в страну, пишет ТАСС.