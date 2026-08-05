Расширение ОЭЗ «Зеленая долина» принесет РТ 300 млрд рублей инвестиций

Особую экономическую зону промышленно-производственного типа расширят за счет новой площадки в Нижнекамском районе. Соответствующее дополнительное соглашение уже подписано. Реализация проекта позволит привлечь в экономику республики около 300 млрд рублей инвестиций и создать более 1,8 тыс. новых рабочих мест, сообщили в Минэкономики РТ.

На развитие инженерной и транспортной инфраструктуры новой площадки до 2029 года направят не менее 50 млрд рублей из регионального бюджета и внебюджетных источников.

На новой территории планируют разместить восемь высокотехнологичных производств, в том числе предприятия глубокой переработки сырья. Налоговый потенциал проекта оценивается в 62,2 млрд рублей до 2035 года.

Замминистра экономического развития России Святослав Сорокин отметил, что подписание соглашения позволяет перейти к практической реализации — созданию инфраструктуры, оформлению земельных отношений и сопровождению будущих резидентов. Глава Минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов подчеркнул, что расширение ОЭЗ усилит технологический суверенитет региона и увеличит налоговую базу.