Российское общество за последние годы стало заметно устойчивее к информационному давлению, а противодействие внешним манипуляциям требует не только запретительных мер, но и развития цифровой грамотности. К такому выводу пришли эксперты из Татарстана на дискуссионной площадке. В числе ключевых факторов устойчивости они назвали внутреннее единство, развитие собственных технологий и сохранение исторической и культурной идентичности.

Депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин отметил, что попытки расколоть российское общество приводят к обратному результату. По его словам, многонациональность России исторически сформировала у её жителей привычку объединяться перед внешними угрозами и воспринимать различия как источник силы.

Метшин также заявил, что россияне стали лучше распознавать манипулятивную информацию. За годы информационного давления даже неподготовленная аудитория научилась отличать достоверные сведения от фейков, а многие новые попытки манипуляции уже воспринимаются людьми скептически.

В качестве примера депутат привёл борьбу с дистанционным мошенничеством. Государство выработало механизмы защиты граждан: маркировка звонков, дополнительные системы безопасности, период охлаждения при выдаче кредитов, самозапрет на их получение и регулирование продажи сим-карт. Метшин отметил, что вопреки ожиданиям некоторых иностранных наблюдателей экономическая ситуация в России не ухудшилась, а продолжение работы предприятий, заполненные магазины и развитие технологий показали несостоятельность этих прогнозов.

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин назвал сохранение политического суверенитета одним из главных символов современной России. По его мнению, страна продемонстрировала готовность поступиться частью экономической выгоды ради независимости в принятии решений. Санкционное давление, призванное ослабить экономику, одновременно ускорило перестройку логистических цепочек и развитие внутреннего производства.

Гафиятуллин отметил, что Россия делает ставку на традиционные ценности и историческую преемственность на фоне культурных и общественных конфликтов в западных странах. Особо он выделил историческую память и Победу в Великой Отечественной войне. 9 Мая остаётся важной частью национальной идентичности России, а обращение к наследию Победы используется как символ борьбы с нацизмом.

Ещё одним фактором эксперт назвал внутреннюю консолидацию общества. Вопреки прогнозам о возможном расколе внешнее давление способствовало росту патриотических настроений и сплочению политических и общественных сил. При этом Гафиятуллин подчеркнул, что представление о символическом превосходстве России нельзя сводить к сравнению экономических или социальных показателей — главным остаётся сохранение собственной идентичности в условиях внешнего давления.

Член Общественной палаты России от Татарстана, доктор педагогических наук Ольга Павлова также считает, что российское общество стало более устойчивым к информационному давлению. По её словам, люди чаще проверяют источники, сопоставляют факты и понимают, что информационные атаки — один из инструментов геополитического противостояния. Однако информационный иммунитет нельзя сформировать одними запретами. Для его развития необходимы доверие между обществом и государством, открытая коммуникация, своевременное информирование граждан и повышение цифровой грамотности.

Говоря о Татарстане, Павлова отметила развитие высокотехнологичных производств, цифровых государственных сервисов, спортивной и социальной инфраструктуры, а также внедрение технологий искусственного интеллекта. По её мнению, практические результаты и подготовка инженерных кадров укрепляют доверие общества к развитию региона сильнее, чем декларативные заявления.

Главным преимуществом России Павлова назвала способность сохранять внутреннее единство, развивать собственные технологии и опираться на научный, культурный и человеческий потенциал. Именно эти факторы формируют основу национального суверенитета и устойчивого развития страны в условиях внешнего давления.