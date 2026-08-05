В РТ осенью 2027 года начнут строить бумажную фабрику мощностью 70 тыс. тонн

Новое предприятие Набережночелнинского картонно-бумажного комбината им. С.П. Титова будет выпускать бумагу-основу из целлюлозы для многослойной туалетной бумаги. Стоимость проекта оценивается более чем в 3 млрд рублей, сообщили в Минпромторге РТ.

В первом квартале 2027 года начнётся демонтаж старого здания на площадке будущего производства. Первую очередь мощностью 35 тыс. тонн в год планируют запустить в 2029-м, после ввода второй очереди общий объём достигнет 70 тыс. тонн ежегодно.

Гендиректор комбината Андрей Фомичев отметил, что продукция востребована на российском рынке, где ежегодный рост производства санитарно-гигиенических изделий составляет от 4 до 10%. После запуска фабрики в регионе сформируется кластер производителей туалетной бумаги.