Развитие местного самоуправления и социальные гарантии стали темами встречи Клишаса и Минниханова

В столице Татарстана проходит Казанский международный юридический форум. Незадолго до его начала председатель Совфеда по конституционному и государственному строительству Андрей Клишас провел встречу с Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, включая социальные гарантии для семей и развитие местного самоуправления. Клишас отметил высокий уровень координации между разными уровнями власти в Татарстане.

«Уровень координации и взаимопонимания между уровнями публичной власти здесь очень высокий. К сожалению, не во всех регионах ситуация такова», — подчеркнул сенатор.

Особое внимание было уделено новому закону о местном самоуправлении. «Наконец-то появился закрытый перечень полномочий органов местного самоуправления. Это, наверное, является главным достижением этого закона», — заявил Клишас.

Также в ходе встречи обсуждался предстоящий форум в Казани в декабре, в котором могут принять участие федеральные эксперты для получения качественной обратной связи из регионов.

Встреча прошла в преддверии открытия Казанского международного юридического форума, который собрал ведущих экспертов в области права.