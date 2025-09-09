Развивать турбизнес в Татарстане поможет субсидия

В Татарстане началась заявочная кампания по получению субсидии на развитие туристической инфраструктуры и проведение событийных мероприятий на территории республики.

В конкурсе могут участвовать индивидуальные предприниматели и юридические лица, не являющиеся государственными учреждениями.

Заявку на субсидию можно подать до 23 или 27 сентября в зависимости от выбранного направления. Срок исполнения проектов - до 20 декабря. К слову, на направления, связанные с инфраструктурой, нужно софинансирование от подающего заявку в объеме не менее 50%, а на событийные мероприятия - не менее 30%. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила заместитель председателя Госкомитета РТ по туризму Анастасия Софьина.

Она уточнила, что в 2025 году два традиционных направления для субсидии - развитие туристической инфраструктуры (до 3 млн рублей) и поддержка и проведение событийных мероприятий (до 10 млн рублей), а также новое направление - создание туристических объектов около автомаршрутов.

Полномочный представитель Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма в ПФО Андрей Горностаев отметил, что по итогам прошлого года доля автотуристов в общем турпотоке составила от 38% до 40%. В этом году ожидается рост до 43%.

- Интерес к автотуризму огромен, - уточнил Андрей Анатольевич. - Однако для его удовлетворения необходима хорошая инфраструктура. Данная субсидия способна помочь в ее создании.

Председатель правления республиканской ассоциации «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев проинформировал, что субсидия также позволит улучшить, к примеру, детские площадки и условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья в санаторных комплексах.

- Санаториям нужно участвовать в таких программах, - убежден Евгений Павлович. - Это повысит их привлекательность.