Редкие и популярные имена 2025 года в Татарстане: Амир и Амина — лидеры, Рахимбек и Расима — редкость

Портал «Реестр ЗАГС» обнародовал статистику по именам новорождённых в Татарстане за 2025 год. Данные показывают как самые необычные выборы родителей, так и устоявшиеся предпочтения.

Самыми редкими мужскими именами в прошлом году стали Рахимбек, Габдерахим, Еремей, Метео Клод Мидхат и Йамин. Среди женских имен реже всего встречались Расима, Королина, Ханзада, Жизель и Миель.

Лидерами популярности среди мальчиков, как и в предыдущие годы, остались Амир, Тимур, Марк, Мирон и Матвей. Девочек чаще всего называли Амина, Айлин, София, Ясмин и Эмилия.

В помощь родителям на федеральном портале ЕГР ЗАГС опубликован справочник, включающий 5000 имён с учётом региональных особенностей. Кроме того, на сайте Управления ЗАГС Кабмина РТ доступен Татарско-русский словарь личных имён, отчеств и фамилий. В республике также планируют составить дополнительный перечень, чтобы при регистрации рождения можно было выбирать имена по их значению и правильно указывать их на татарском языке.

Эти шаги соответствуют целям национального проекта «Семья», направленного на поддержку традиционных ценностей. Раис Татарстана Рустам Минниханов неоднократно подчёркивал приоритетность этой работы, одновременно выражая озабоченность демографической ситуацией. «Нужно искать новые подходы и методы поддержки, чтобы люди заводили детей», — заявлял он ранее.

Напомним, что в 2025 году в Госдуме также обсуждался законопроект об ограничении нестандартных имён для детей, а позднее появилась инициатива запустить сервис по подбору имён на портале госуслуг.