Реконструкция коллектора на Технической завершится в октябре

На улице Технической в Казани продолжается реконструкция коллектора 1974 года постройки. Работы ведутся методом спиральной навивки, что позволяет сохранить и улучшить пропускную способность — около 12 тыс. кубов в час в пиковые нагрузки.

На объекте уже извлекли 70 тонн мусора. За 2025 год из-за износа произошло восемь аварий. Коллектор обслуживает порядка 300 тыс. абонентов Советского и Приволжского районов, включая Деревню Универсиады. В этом году планируют восстановить 1 106 метров сети, в следующем — ещё около 540 метров.