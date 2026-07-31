Реконструкция коллектора на Технической завершится в октябре

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Город
31 июля 2026  16:37

На улице Технической в Казани продолжается реконструкция коллектора 1974 года постройки. Работы ведутся методом спиральной навивки, что позволяет сохранить и улучшить пропускную способность — около 12 тыс. кубов в час в пиковые нагрузки.

На объекте уже извлекли 70 тонн мусора. За 2025 год из-за износа произошло восемь аварий. Коллектор обслуживает порядка 300 тыс. абонентов Советского и Приволжского районов, включая Деревню Универсиады. В этом году планируют восстановить 1 106 метров сети, в следующем — ещё около 540 метров.

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