В начале августа на Казанке запретят использование маломерных судов

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Город
31 июля 2026  17:02

На участке реки Казанки от моста Миллениум до Кремлевской дамбы в начале августа будет действовать запрет на использование маломерных, парусных, прогулочных и спортивных судов. Ограничение связано с проведением авиационного праздника «Я выбираю небо!», сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Мероприятие состоится в начале августа на территории Центра семьи «Казан» и будет посвящено популяризации авиации, привлечению молодёжи в отрасль и повышению интереса к инженерно-техническим профессиям. На время праздника дежурство на акватории обеспечат силы и средства МЧС.

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