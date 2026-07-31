«Ак Барс» подписал пробный контракт с нападающим Максимом Быковым

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Спорт
31 июля 2026  17:40

Казанский клуб заключил просмотровое соглашение с 24-летним форвардом, который вернётся в систему команды. Быков уже выступал за «Ак Барс» в сезонах 2022/23 и 2023/24, проведя в КХЛ 37 матчей и набрав 5 очков (4 гола + 1 передача).

Минувший сезон нападающий отыграл в альметьевском «Нефтянике» в ВХЛ: в 74 матчах он записал на свой счёт 58 очков (30 голов + 28 передач). Всего в Высшей лиге за пять сезонов в составе «Барса» и «Нефтяника» Быков провёл 235 встреч, набрав 119 очков (66+53) при полезности «+34». В рамках пробного контракта он примет участие в тренировочных сборах «Ак Барса».

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