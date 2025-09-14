Результаты экзитпола: 89,1% татарстанцев доверяет нынешнему Раису Татарстана

На пресс-конференции, посвященной предварительным результатам выборов Раиса РТ, директор Института социально-филосовских наук и массовых коммуникаций КФУ Мария Ефлова озвучила итоги экзит-пола, проведенного Фондом «Общественное мнение» сегодня.

Так, было опрошено порядка 17 тысяч татарстанских избирателей. Однако только 60% из них согласились назвать, за кого они отдали свой голос.

Согласно результатам экзит-пола, 89,1% проголосовали - за Рустама Минниханова, 4,5% - за Хафиза Миргалимова, 3,9% – за Руслана Юсупова и 1,5% – за Виталия Смирнова. Примерно 1% от опрошенных признались, что испортили бюллетени.

«Опрос не дает информацию по явке. Но можно предположить, что явка ожидается на уровне 79–81%», – пояснила спикер.