Результаты экзитпола: 89,1% татарстанцев доверяет нынешнему Раису Татарстана

news_top_970_100
Республика
14 сентября 2025  22:36
Автор:
Дмитрий Смирнов
Автор фото: Фарит Муратов

На пресс-конференции, посвященной предварительным результатам выборов Раиса РТ, директор Института социально-филосовских наук и массовых коммуникаций КФУ Мария Ефлова озвучила итоги экзит-пола, проведенного Фондом «Общественное мнение» сегодня. 

Так, было опрошено порядка 17 тысяч татарстанских избирателей. Однако только 60% из них согласились назвать, за кого они отдали свой голос. 

Согласно результатам экзит-пола, 89,1% проголосовали - за Рустама Минниханова, 4,5% - за Хафиза Миргалимова, 3,9% – за Руслана Юсупова и 1,5% – за Виталия Смирнова. Примерно 1% от опрошенных признались, что испортили бюллетени. 

«Опрос не дает информацию по явке. Но можно предположить, что явка ожидается на уровне 79–81%», – пояснила спикер. 

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

news_right_column_240_400
Новости
Последние данные ЦИК РТ: более 75% от общего числа избирателей РТ проголосовало
Результаты экзитпола: 89,1% татарстанцев доверяет нынешнему Раису Татарстана
Результаты экзитпола: 89,1% татарстанцев доверяет нынешнему Раису Татарстана
Рустам Минниханов поблагодарил татарстанцев за высокую активность на выборах
«Ак Барс» потерпел третье поражение в четырёх матчах на старте
Вторая обладательница автомобиля определена в РТ в рамках избирательного фотоконкурса
«Голосование прошло оживленно»: кандидат в Раисы РТ Руслан Юсупов оценил выборы
Игорь Бикеев: Татарстанцы проявили высокую политическую культуру на выборах
В Татарстане завершился День единого голосования