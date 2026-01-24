Роскомнадзор Татарстана возглавила Оксана Шевченко

Новым руководителем Управления Роскомнадзора по Республике Татарстан назначена Оксана Шевченко. Соответствующий приказ Минцифры России вступил в силу 14 января 2026 года, сообщается на официальном сайте ведомства.

До перехода в Татарстан Шевченко более десяти лет руководила управлением Роскомнадзора в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. В системе надзорных органов она работает с начала 2000-х годов, пройдя путь от специалиста до главы территориального управления.

Пост руководителя татарстанского Роскомнадзора оставался вакантным с конца 2024 года после ухода Юрия Никитина.