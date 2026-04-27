Роспотребнадзор объявил об окончании эпидемического сезона гриппа в РТ

В республике официально завершен сезонный подъем заболеваемости гриппом. Как сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина на пресс-конференции, сейчас регистрируются только единичные случаи этой инфекции. На смену гриппу пришли негриппозные вирусные заболевания.

Общий уровень респираторной заболеваемости в регионе остается ниже эпидемического порога: еженедельно фиксируется около девяти тысяч случаев. Эпидемиологический мониторинг продолжается в штатном режиме. С начала учебного года на утренних фильтрах в школах и детских садах не были допущены к занятиям 17 970 детей с признаками ОРВИ и гриппа.