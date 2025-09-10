Росреестр РТ запускает серию консультаций для владельцев земельных участков

В течение сентября-декабря 2025 года Управление Росреестра по Республике Татарстан проведет цикл специализированных горячих линий для собственников земельных участков. Консультации будут посвящены вопросам идентификации признаков нецелевого использования земель в населенных пунктах, садоводческих и огороднических товариществах.

Первый информационный сеанс запланирован на 11 сентября с 10:00 до 12:00. В ходе мероприятия эксперты ведомства проконсультируют граждан по широкому кругу вопросов, включая:

критерии определения неиспользования земельных участков в соответствии с целевым назначением

алгоритмы действий при временном простое земель в следствие объективных обстоятельств

процедуры документального подтверждения целевого использования участков

Специалисты подробно разъяснят правовые нюансы, связанные с новыми критериями оценки использования земельных ресурсов, и предоставят рекомендации по соблюдению земельного законодательства.

Для консультаций доступны телефон горячей линии в Казани: (843) 255-25-71, а также контакты территориальных отделов Росреестра в муниципальных образованиях, опубликованные в разделе «Обращения граждан» на официальном портале ведомства.

Мероприятие направлено на профилактику правонарушений в сфере земельных отношений и повышение правовой грамотности владельцев недвижимости.