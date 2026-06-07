Росреестр Татарстана принял более тысячи заявок из других регионов на оформление недвижимости

За первые пять месяцев 2026 года в Управление Росреестра по Республике Татарстан поступила 1041 заявка от жителей других регионов на учётно-регистрационные действия с недвижимостью, расположенной в Татарстане. Большинство обращений касались регистрации прав, меньшая часть — кадастрового учёта и единой процедуры (одновременный кадастровый учёт и регистрация прав).

Чаще всего экстерриториальным способом обращались жители Башкортостана (165 заявок) и Москвы (138). Также в топ вошли Московская область (107), Удмуртия (69) и Самарская область (59).

Интересно, что помимо Казани (280 заявок) недвижимость в других городах и районах республики также пользуется спросом. В пятёрку лидеров вошли Набережные Челны (99), Высокогорский (87), Зеленодольский (53) и Бавлинский районы (43).

Заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова отметила:

— Количество экстерриториальных обращений снизилось почти на 17% по сравнению с прошлым годом: если раньше в среднем поступало более 300 обращений в месяц, то теперь около 260. Также изменилась структура популярных локаций. Год назад в пятёрку входили Нижнекамск и Бугульминский район, а теперь — Зеленодольский и Бавлинский районы.

Вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев пояснил популярность Казани:

— Казань — современный динамично развивающийся город, поэтому покупка здесь недвижимости — частая практика. Лидерство Москвы не случайно: жители столицы ценят комфорт, а несколько лет назад была открыта скоростная трасса, соединяющая наши города.

Экстерриториальная регистрация прав позволяет подать документы на кадастровый учёт и регистрацию прав независимо от места нахождения объекта. Это можно сделать в любом МФЦ или дистанционно через «Госуслуги».