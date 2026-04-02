Росреестр Татарстана рассказал, как самостоятельно проверить земельный участок на нарушения

news_top_970_100
Республика
2 апреля 2026  14:09

Собственники могут воспользоваться сервисом «Самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований» на официальном сайте ведомства. Инструмент доступен как авторизованным, так и неавторизованным пользователям.

Чтобы проверить участок, нужно ввести его адрес или кадастровый номер и ответить на вопросы: используется ли земля, предназначена ли для строительства, есть ли на ней постройки. Сервис укажет на наличие или отсутствие нарушений и даст рекомендации по их устранению.

Как пояснил начальник отдела земнадзора Управления Росреестра по РТ Алмаз Назмиев, в Татарстане до 2030 года действует мораторий на плановые проверки с участием владельцев. Однако при поступлении жалобы проверка обязательна. Специалисты рекомендуют правообладателям самостоятельно обследовать участки.

С начала 2026 года Росреестр республики провел более 1850 контрольных мероприятий и объявил свыше 2 тыс. предостережений о недопустимости нарушений.

news_right_column_240_400
Новости
Мужская сборная «Динамо-Татарстан» завоевала титул чемпиона России по волейболу на снегу
В Татарстане 6 апреля ожидаются сильный ветер, дожди и грозы
Казанский гимнаст Даниел Маринов выиграл золото Кубка мира в Египте
Татарстан вошел в десятку регионов России с самым высоким ростом зарплат
Лыжники из Татарстана взяли золото и серебро в масс-старте на финале Кубка России
Соцконтракт поможет в трудных жизненных ситуациях
На реках Татарстана зафиксирован резкий подъем уровня воды
Татарстанцы оплачивают учебу детей маткапиталом