Росреестр Татарстана рассказал, как самостоятельно проверить земельный участок на нарушения

Собственники могут воспользоваться сервисом «Самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований» на официальном сайте ведомства. Инструмент доступен как авторизованным, так и неавторизованным пользователям.

Чтобы проверить участок, нужно ввести его адрес или кадастровый номер и ответить на вопросы: используется ли земля, предназначена ли для строительства, есть ли на ней постройки. Сервис укажет на наличие или отсутствие нарушений и даст рекомендации по их устранению.

Как пояснил начальник отдела земнадзора Управления Росреестра по РТ Алмаз Назмиев, в Татарстане до 2030 года действует мораторий на плановые проверки с участием владельцев. Однако при поступлении жалобы проверка обязательна. Специалисты рекомендуют правообладателям самостоятельно обследовать участки.

С начала 2026 года Росреестр республики провел более 1850 контрольных мероприятий и объявил свыше 2 тыс. предостережений о недопустимости нарушений.