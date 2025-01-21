Росздравнадзора расследует гибель годовалого мальчика на приеме у врача в Казани

Росздравнадзор проводит расследование в связи с трагической гибелью годовалого мальчика во время визита к остеопату в частной клинике в Казани. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале ведомства.

Ранее прокуратура Татарстана сообщила о начале проверки после смерти малыша в медицинском заведении.

В сообщении указано: «Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Татарстан устанавливает обстоятельства смертью годовалого ребенка на приеме у остеопата в одной из частных клиник Казани».

Сообщалось, что в момент консультации состояние ребенка резко ухудшилось. Персонал клиники вызвал скорую помощь, однако, к сожалению, спасти мальчика не удалось.