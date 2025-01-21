Прокуратура начала проверку по факту смерти ребенка в частной клинике Казани

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Город
21 января 2025  10:53

В Казани проводятся проверки относительно трагической гибели маленького ребенка в одной из частных медицинских клиник. По информации прокуратуры Татарстана, проверка была инициирована в Ново-Савиновском районе после трагедии.

Прокуратура сообщила о намерении предпринять меры после завершения всех необходимых расследований и установления всех фактов, касающихся происшествия.

Следственный комитет России по Республике Татарстан (СКР по РТ) возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ, которая рассматривает смертельный исход по неосторожности в результате ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей. По уточненным данным пресс-службы, трагичный случай произошел 20 января 2023 года, и жертвой стала малолетняя дочь, родившаяся в этом же году.

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